Printemps du Rire 2023 : Un mois d’humour à Toulouse et en Haute-Garonne

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le PRINTEMPS DU RIRE fait son retour du 10 mars au 9 avril dans toute la Haute Garonne et à Toulouse. Au programme, Anne Roumanoff, Aymeric Lompret, Bérengère Krief, Fabrice Eboué, ou encore Sophia Aram.

Plus de 80 spectacles dans une quarantaine de salles associées en Haute-Garonne. Du café théâtre au Zénith, du théâtre amateur aux artistes confirmé.e.s, du spectacle jeune public à la conférence gesticulée… Le Printemps du Rire, c’est une programmation dans laquelle néophytes des zygomatiques et baroudeurs de l’humour trouveront chaussure à leur pied et rire à la clef !

Un casting 5 étoiles

Dès ce vendredi 10 mars, le public aura droit à des spectacles exceptionnels de plusieurs humoristes. Le Printemps du Rire ne fait pas les choses à moitié avec cette année Sophia Aram, Marianne James, Inno JP, Florent Peyre, FX Demaison, Dedo, Fabrice Eboué, Anne Roumanoff, Aymeric Lompret, Bérengère Krief, Vincent Moscato, Jérémy Crédeville, Verino, Djimo, Les Catas Divas ou encore Yann Guillaume.

En plus, le public pourra se rendre dans plusieurs lieux du département pour voir des pièces de théâtre mais aussi des spectacles pour jeune public.

LE GALA D’OUVERTURE

Le(s) Gala(s), ce sont nles 6 jeunes talents sélectionné.e.s. Cette année le 10 mars à Diagora Labège, puis le 11 à la M.J.C de Saïx ! Vous pouvez les retrouver ensuite lors de leurs tournées d’une semaine en Haute-Garonne !

> https://leprintempsdurire.com/le-gala-du-printemps-2/

LA NUIT DU PRINTEMPS

Le 24 mars, un plateau d’artistes renommés au Zénith de Toulouse pour 19€ (on vous met au défi de trouver mieux) ! Au programme, vos humoristes préférés pour un rendez-vous populaire accessible à tous ! Avec FLORENT PEYRE, BERYWAM, FRANCOIS XAVIER DEMAISON, ANTONIA DE RENDINGER, DEDO…

> https://leprintempsdurire.com/la-nuit-du-printemps/

LE TROPHEE DE LA CREATION

Cette année, 5 pièces en compétition au théâtre de la Violette. Tous les ans, le Printemps du Rire, soutenu par le Conseil départemental, la Région Occitanie et la Dépêche du Midi lancent un APPEL À PROJET et donne ainsi la possibilité à plusieurs créations théâtrales amatrices de se produire au Théâtre de la Violette, pendant le festival devant un Jury de spécialistes.

LE P’TIT PRINTEMPS

Le Printemps du Rire prépare tous les ans une programmation spéciale dédiée au jeune public.

LE OFF

LE OFF rassemble des formats atypiques de l’humour et s’est donné comme consigne de déranger, bousculer, s’engager mais toujours avec un humour caustique et décapant.

Toute la programmation : https://leprintempsdurire.com/