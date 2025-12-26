Soirée Grindcore extrême : Rotten Sound investit Axis Musique à Toulouse

Partager Facebook

Les amateurs de musiques extrêmes ont rendez-vous pour une déflagration sonore le jeudi 22 janvier 2026. Les associations Toulouse Crust et Snakebite s’unissent pour proposer une affiche exceptionnelle à Axis Musique, avec en tête d’affiche les légendaires Finlandais de Rotten Sound.

Une légende du Grindcore finlandais

Formé en 1993 à Vaasa, Rotten Sound s’est forgé en trois décennies une réputation internationale de fer. Considéré comme l’un des groupes les plus extrêmes et les plus constants de la scène metal mondiale, le quatuor est mené par le guitariste fondateur Mika Aalto et le chanteur Keijo Niinimaa. Accompagnés par le batteur Sami Latva, pilier du groupe depuis 2006, ils promettent une prestation d’une intensité rare, fidèle à leur héritage de violence sonore maîtrisée.

Une affiche internationale et locale

Pour cette soirée placée sous le signe du grindcore, deux autres solides références complètent le plateau :

Teething : venus d’Espagne, ils apporteront leur vision brutale et moderne du genre.

Vomi Noir : les dignes représentants de la scène locale toulousaine joueront à domicile pour ouvrir les hostilités.

Cette date s’annonce comme un événement majeur pour la scène underground toulousaine, réunissant des piliers historiques et des formations confirmées pour trois heures de lives sans concession.

