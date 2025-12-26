Soirée Grindcore extrême : Rotten Sound investit Axis Musique à Toulouse

Les amateurs de musiques extrêmes ont rendez-vous pour une déflagration sonore le jeudi 22 janvier 2026. Les associations Toulouse Crust et Snakebite s’unissent pour proposer une affiche exceptionnelle à Axis Musique, avec en tête d’affiche les légendaires Finlandais de Rotten Sound.
Une légende du Grindcore finlandais
Formé en 1993 à Vaasa, Rotten Sound s’est forgé en trois décennies une réputation internationale de fer. Considéré comme l’un des groupes les plus extrêmes et les plus constants de la scène metal mondiale, le quatuor est mené par le guitariste fondateur Mika Aalto et le chanteur Keijo Niinimaa. Accompagnés par le batteur Sami Latva, pilier du groupe depuis 2006, ils promettent une prestation d’une intensité rare, fidèle à leur héritage de violence sonore maîtrisée.
Une affiche internationale et locale
Pour cette soirée placée sous le signe du grindcore, deux autres solides références complètent le plateau :
-
Teething : venus d’Espagne, ils apporteront leur vision brutale et moderne du genre.
-
Vomi Noir : les dignes représentants de la scène locale toulousaine joueront à domicile pour ouvrir les hostilités.
Cette date s’annonce comme un événement majeur pour la scène underground toulousaine, réunissant des piliers historiques et des formations confirmées pour trois heures de lives sans concession.
Informations Pratiques – Rotten Sound + Teething + Vomi Noir
|Date et horaires
|Jeudi 22 janvier 2026. Ouverture des portes et du bar à 19h00. Concerts de 20h00 à 23h00.
|Lieux
|Axis Musique (7 Impasse Boudeville, 31100 Toulouse)
|Tarifs
|Participation aux frais (PAF) : 15 €
|Accès et parking
|Parking gratuit disponible à proximité immédiate de la salle.
|Recommandations
|Pas de distributeur de billets dans la zone industrielle. Prévoir de l’espèces pour l’entrée et le merchandising (distros). Paiement par carte bancaire possible uniquement au bar.