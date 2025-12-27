Record d’affluence à L’Envol des Pionniers : un Noël rétro qui séduit les Toulousains

Le site historique de Montaudran a vibré au rythme des années folles. La deuxième édition du « Noël de L’Envol des Pionniers », qui s’est tenue le dimanche 21 décembre 2025, a marqué les esprits en enregistrant un succès sans précédent. Plus de 2500 visiteurs se sont pressés pour participer à cette journée gratuite placée sous le signe de la magie et de l’histoire.

L’événement, désormais ancré comme un rendez-vous incontournable du calendrier toulousain, a particulièrement attiré les familles. Une programmation riche et immersive a permis aux petits comme aux grands de plonger dans l’ambiance unique des pionniers de l’aviation.

Un voyage festif au cœur de l’histoire aéronautique

Pour cette journée spéciale, les organisateurs avaient misé sur une offre variée mêlant spectacle musical de Noël, ateliers créatifs pour les enfants et rencontres avec des personnages en tenue d’époque. Ce cadre festif a été, pour beaucoup de visiteurs, l’occasion de franchir les portes de L’Envol des Pionniers pour la toute première fois.

Au-delà des animations de Noël, le public a pu explorer gratuitement les expositions permanentes et temporaires. L’exposition « Air France, une histoire d’élégance », récemment installée et déjà très plébiscitée, a connu une forte affluence, confirmant l’intérêt des Toulousains pour l’épopée des Lignes Latécoère et de l’Aéropostale.

En faisant revivre l’aventure humaine qui a transformé Toulouse en capitale mondiale de l’aéronautique, L’Envol des Pionniers réussit son pari : transmettre un patrimoine historique exceptionnel à travers des moments de partage et de féérie.

À propos de L’Envol des Pionniers