La couleur des murs : une quête d’identité sensible au Théâtre de la Violette

Le Théâtre de la Violette accueille une pièce touchante et introspective en ce début d’année. Du jeudi 15 au samedi 17 janvier 2026, le spectacle La couleur des murs propose une réflexion profonde sur nos racines et la construction de soi.

Ce récit de vie suit le parcours de Camille, fraîchement installé à Marseille. Sa rencontre avec Jacques, un conteur local profondément attaché à sa terre, agit comme un révélateur. Face à l’ancrage solide de cet homme, Camille est renvoyé à ses propres doutes et à ses origines incertaines.

Qui suis-je quand je ne viens de nulle part ? À travers cette quête d’identité, Camille explore ses racines et se confronte au territoire avec l’espoir de découvrir un peu de lui-même. Le spectacle interroge avec finesse la manière dont le lieu où l’on vit forge notre personnalité.

Accessible à tous dès 10 ans, cette pièce invite le spectateur à une enquête intime. Entre confrontation et questionnement, Camille tente de dissiper le flou qui entoure son histoire pour enfin se rapprocher de sa propre vérité.

Informations Pratiques – La couleur des murs