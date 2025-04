Soirée Explosive de Rire en Perspective : « Un Grand Cri d’Amour » à La Comédie de Toulouse !

Partager Facebook

Amateurs de comédie et de situations rocambolesques, rendez-vous à La Comédie de Toulouse le samedi 10 mai 2025 à 20h30 pour découvrir la pièce hilarante de Josiane Balasko, « Un Grand Cri d’Amour » !

Avec un casting talentueux composé de Romy Chenelat, Bertrand Ducrocq, Jean-Christophe Acquaviva et Gregory Gardon, cette pièce promet une soirée de pur divertissement et de rires contagieux.

L’intrigue ? Imaginez la panique qui s’empare d’un producteur de théâtre un peu scrupuleux lorsque son actrice principale fait faux bond, menaçant l’existence même de sa prochaine pièce. Ni une ni deux, il met au point une série de combines plus tordues les unes que les autres, orchestrant un coup médiatique audacieux pour sauver les apparences et assurer la promotion de son spectacle.

Seulement voilà, ses stratagèmes machiavéliques vont avoir des conséquences inattendues. Ils vont notamment forcer à collaborer deux comédiens qui se vouent une haine cordiale. Ajoutez à cela un metteur en scène qui s’apprête à vivre les répétitions les plus chaotiques de sa carrière, et vous obtenez un cocktail explosif de situations comiques !

Le rythme de la pièce est effréné, les dialogues fusent avec une ironie mordante, et les coups bas s’enchaînent à une vitesse folle, garantissant un rire constant et sans retenue. « Un Grand Cri d’Amour » est une comédie jubilatoire qui explore avec brio les coulisses du théâtre et les relations parfois explosives entre ses acteurs.

Ne manquez pas cette soirée placée sous le signe de l’humour et du théâtre de boulevard de qualité à La Comédie de Toulouse !

Infos Pratiques :

Date : samedi 10 mai 2025 à 20h30

Lieu : La Comédie de Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 28€

– Catégorie 2 : 25,25€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr