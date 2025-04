Humour et Quiproquos en Vue : « Le Gai Mariage » au Théâtre des 3T !

Partager Facebook

Préparez-vous à une soirée de rires et de situations cocasses ! Le théâtre des 3T à Toulouse vous présente la comédie hilarante de Gérard Bitton et Michel Munz, « Le Gai Mariage », mise en scène par Gérard Pinter, à découvrir le vendredi 9 mai 2025 à 20h00.

Plongez dans l’histoire rocambolesque d’Henri de Sacy, un séducteur impénitent qui voit sa vie basculer lorsqu’il apprend qu’il ne pourra hériter d’un million d’euros de sa tante qu’à une seule condition : se marier dans l’année. Hors de question pour Henri de renoncer à son amour pour la gent féminine !

C’est alors que son ami Norbert, avocat ingénieux, lui soumet une proposition pour le moins… originale : épouser un homme. Séduit par cette solution inattendue, Henri jette son dévolu sur son copain Dodo, un célibataire sans emploi qui accepte ce contrat insolite.

Mais ce mariage arrangé, censé être une simple formalité pour toucher l’héritage, va rapidement se transformer en un véritable tourbillon de quiproquos et de péripéties. Entre les réactions de l’entourage, les imprévus et les personnalités opposées des deux « époux », cette union pour le meilleur et pour le pire risque fort de virer au cauchemar… pour le plus grand plaisir des spectateurs !

Ne manquez pas cette comédie pleine de rebondissements et de dialogues savoureux qui vous fera passer une excellente soirée au théâtre des 3T.

Infos Pratiques :

Date : vendredi 9 mai 2025 à 20h00 mardi 24 juin 2025 à 20h00

vendredi 13 juin 2025 à 20h00 samedi 12 juillet 2025 à 21h00

Lieu : Théâtre des 3T de Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 29€

– Catégorie 2 : 25,80€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr