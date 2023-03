Soirée de gala entre le Stade Toulousain et l’Orchestre National du Capitole !

Partager Facebook

L’Orchestre national du Capitole et le Stade Toulousain se retrouvent pour une soirée de gala exceptionnelle. Le XV symphonique aura lieu le lundi 22 mai 2023 à 19h30 à la Halle aux grains Toulouse.

L’Orchestre national du Capitole et le Stade Toulousain ont souhaité s’unir pour un événement exceptionnel et unique. Le 14 mars dernier, l’Orchestre du Capitole a invité les joueurs du Stade Toulousain à partager une répétition à la Halle aux grains, en compagnie du chef d’orchestre Pierre Bleuse. Après ce premier ce moment d’écoute, de partage et d’échange, place à une soirée de gala exceptionnelle le 22 mai 2023.

Portée par des invités de prestige qui promettent un moment inoubliable aux amateurs de musique autant qu’à ceux de rugby, cette soirée a pour but de rassembler des fonds destinés à des projets portés avec passion et conviction par ces deux institutions.

Pour la bonne cause

Les fonds collectés iront au Fonds de Dotation du Stade Toulousain, destiné notamment à financer et pérenniser la formation sportive, accompagner la réussite de la jeunesse et promouvoir la diversité et l’égalité. Ces fonds serviront également deux programmes portés par l’Orchestre national du Capitole : Tous les matins d’orchestre et Demos.

Depuis 2020, grâce à Tous les matins d’orchestre, des adultes en situation de handicap sont conviés à dix ateliers hebdomadaires auprès de musicothérapeutes, ainsi qu’à des moments privilégiés avec des musiciens de l’Orchestre du Capitole (rencontres individuelles, répétitions). Quant à Demos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale), il a pour vocation de faire entrer les jeunes en contact avec l’orchestre grâce à la pratique musicale individuelle et collective. En juin 2022, les artistes en herbe participant à ce dispositif à Toulouse ont eu la chance de se produire à la Halle aux grains, mais aussi à la Philharmonie de Paris.

Le 22 mai, les joueurs et le staff du Stade Toulousain seront donc présents aux côtés de l’Orchestre National du Capitole pour le XV Symphonique.

Le XV symphonique

TOULOUSE – Halle aux grains

Lundi 22 mai à 19h30

Réservations : www.onct.toulouse.fr – 05 61 63 13 13

Tarifs : de 28 € à 50 € – durée : 1h30