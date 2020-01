Soirée Années 70 au Bikini ce vendredi soir

Partager Facebook

Commencez l’année avec un retour dans le passé grâce à la Soirée Années 70 ce vendredi 03 janvier 2020 au Bikini !

Pour finir les vacances, le Bikini vous accueille pour des soirées à thème. Mises en place depuis plusieurs années déja, ces soirées rencontrent un franc succès. Ce soir place aux années 70 donc pour danser sur un mix pop, rock, soul, funk, et disco.

Dans un cadre agréable, une ambiance conviviale et festive, le DJ passera en revue les plus gros tubes des années 70 pour une soirée pleine de souvenirs musicaux, une soirée mixée de pop et de rock avec notamment les sons d’ACDC, des Jackson Five, de David Bowie, Queen, Mavin Gay, The Police, Bob Marley, James Brown, Jimi Hendrix, The Doors, The Rolling Stones, Trust, Boney M, Nino Ferrer, Serge Gainsbourg, Abba ou des Bee Gees…que des tubes !

Soirée Années 70

Vendredi 3 janvier 2020

Le Bikini

entrée : 6 euros