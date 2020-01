Billetterie ouverte pour TO XIII – Dragons Catalans à Carcassonne !

Le Toulouse Olympique XIII fera face aux Dragons Catalans au stade Albert Domec de Carcassonne le samedi 18 janvier 2020 à 16h30 lors d’une rencontre de préparation à la nouvelle saison.

Après s’être affrontés à Blagnac en 2017 puis à Perpignan en 2019, les deux fleurons du XIII français se retrouveront cette fois à mi-chemin, afin de disputer ce match amical organisé par le club de Carcassonne pour célébrer les 80 ans du rugby à XIII au sein de la Cité.

Effectuez le trajet entre supporters du TO

Le club Olympien met en place un bus pour faire le trajet aller/retour entre Toulouse et Carcassonne, au départ du complexe sportif Toulouse Lautrec (26 impasse Barthe, 31 200 Toulouse).

Rendez-vous au siège du TO

Pour acheter les tickets et/ou réserver sa place dans le bus ou au repas, rendez-vous dans les bureaux du club (complexe sportif Toulouse Lautrec – 26 impasse Barthe à Toulouse), ouverts durant les horaires administratifs (9h-12h et 14h-18h du lundi au vendredi) et aussi durant les vacances de fin d’année.

Dragons Catalans v TO XIII

Samedi 18 janvier 2020 à 16h30

Plus d’informations et réservations : www.to13.com