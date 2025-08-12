Marion Mézadorian Déballe Tout dans « Craquage » à L’Aria ce 15 Octobre !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Cornebarrieu, préparez-vous à rire aux éclats et à vous reconnaître ! Marion Mézadorian, l’humoriste aux mille visages, revient avec son tout nouveau spectacle, « Craquage », à L’Aria le mercredi 15 octobre 2025 à 20h30. Une soirée d’humour et d’émotion à ne pas manquer, accessible à partir de 12 ans !

Après avoir conquis le public avec son premier spectacle « Pépites », dans lequel elle interprétait avec brio des personnages drôles et touchants, Marion Mézadorian revient avec une thématique universelle : le craquage !

« Craquage », c’est le moment que l’on a tous connu, celui où l’on sent que c’est la goutte de trop. C’est l’histoire de votre mère, de votre meilleur ami, de votre voisine, de votre collègue, de vous. Ce jour-là, on lâche tout, on déballe tout, et ça fait un bien fou ! À force de prendre trop sur soi, chacun est emporté dans un vertige où il perd pied, éprouvant l’indéniable plaisir du pétage de plombs et une furieuse envie de DIRE.

Son spectacle est à la fois drôle, jouissif, sidérant et émouvant. Marion Mézadorian excelle à nous faire rire de nos propres faiblesses et de celles de notre entourage. Un spectacle qui nous donnerait presque envie de craquer un peu nous aussi…

Infos Pratiques :

Date : Mercredi 15 octobre 2025 à 20h30

Lieu : L’Aria, Cornebarrieu

Durée : 1h10

Public : À partir de 12 ans

Placement : Assis, numéroté (selon les catégories)

Tarifs : Tarif Plein : 25€

Tarif Réduit : 15€ (Étudiants, demandeurs d’emploi, -18 ans)

Réservations : L’Aria