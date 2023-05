Showcase de Manon Galy à la FNAC Toulouse

Partager Facebook

Ce mercredi, la FNAC Toulouse Wilson accueille la violoniste Toulousaine MANON GALY, Sacrée « Révélation Soliste Instrumental » aux Victoires de la Musique Classique de 2022.

Belle rencontre ce mercredi avec la violoniste Toulousaine Manon Galy, étoile montante du violon, sacrée « Révélation soliste aux Victoires de la musique classique 2022 », en duo avec le pianiste Jorge González Buajasá pour son premier album Nuits Parisiennes.

Au début du XXe siècle, toutes les routes mènent à Paris. C’est là que prend place l’Exposition universelle, qu’Ernest Hemingway ou Kandinsky s’installent, que Proust rédige sa Recherche et Cocteau sa Machine infernale, que les Ballets russes révolutionnent la danse et que Debussy, Satie et Stravinski font scandale.

C’est ce parfum de renouveau que la violoniste Manon Galy et le pianiste Jorge González Buajasán capturent dans cet enregistrement, leur premier en duo. Éloquents dans les sonates et pièces de Debussy, Ravel, Poulenc et Milhaud qui y figurent, ils donnent un aperçu de la modernité et de l’audace de cette musique française du début du XXe siècle.

La jeune prodigue de 26 ans a été sacrée « Révélation Soliste Instrumental » aux dernières Victoires de la Musique Classique. Elle nous offre ici un magnifique programme de musique française, dont elle exalte les mille beautés par son jeu élégant et virtuose.

En concert le 19 mai à Toulouse : Manon Galy en solo avec l’Orchestre du Capitole. Halle aux Grains de Toulouse à 20h00