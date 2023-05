Fast & Furious X, L’homme debout…Que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Cette semaine, au cinéma, on pourra voir Fast & Furious X, L’homme debout, Ramona fait son cinéma, Sublime, Umani ou encore Jeanne du Barry.

Jeanne du Barry de Maïwenn

Avec Maïwenn, Johnny Depp, Benjamin Lavernhe

Jeanne Vaubernier, fille du peuple avide de s’élever socialement, met à profit ses charmes pour sortir de sa condition. Son amant le comte Du Barry, qui s’enrichit largement grâce aux galanteries lucratives de Jeanne, souhaite la présenter au Roi. Il organise la rencontre via l’entremise de l’influent duc de Richelieu. Celle-ci dépasse ses attentes : entre Louis XV et Jeanne, c’est le coup de foudre… Avec la courtisane, le Roi retrouve le goût de vivre – à tel point qu’il ne peut plus se passer d’elle et décide d’en faire sa favorite officielle. Scandale : personne ne veut d’une fille des rues à la Cour.

Fast & Furious X de Louis Leterrier

Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Momoa

Après bien des missions et contre toute attente, Dom Toretto et sa famille ont su déjouer, devancer, surpasser et distancer tous les adversaires qui ont croisé leur route. Ils sont aujourd’hui face à leur ennemi le plus terrifiant et le plus intime.

L’Homme debout de Florence Vignon

Avec Zita Hanrot, Jacques Gamblin, Cédric Moreau

Pour décrocher un CDI dans l’entreprise de papier peint qui vient de l’engager, Clémence Alpharo, doit pousser Henri Giffard, VRP en fin de parcours, vers une retraite anticipée. Il faut rajeunir l’image de la petite boite. Mais Giffard refuse. Son travail semble être la seule chose qui donne encore un sens à sa vie.

Ramona fait son cinéma de Andrea Bagney

Avec Lourdes Hernández, Bruno Lastra, Francesco Carril

De retour à Madrid avec son petit ami Nico, Ramona veut tenter sa chance comme actrice. La veille d’une première audition, elle fait une rencontre pleine de promesses. Elle ne se doute pas que celle-ci va chambouler ses rêves et ses certitudes.

Sublime de Mariano Biasin

Avec Martin Miller, Teo Inama Chiabrando, Azul Mazzeo

Manuel, 16 ans, est un adolescent comme les autres. Dans sa petite ville côtière d’Argentine, il traîne avec ses amis et sa petite-amie, va à la plage, et joue de la basse dans un groupe de rock. Une routine parfaite pour un garçon de son âge. Mais sa vie se complique lorsqu’il commence à ressentir quelque chose de spécial.

Umami de Slony Sow

Avec Gérard Depardieu, Kyozo Nagatsuka, Pierre Richard

Gabriel Carvin est un chef étoilé de grande renommée. Lorsque sa santé et sa vie de famille se détériorent, il décide de partir à l’autre bout du monde. Direction le Japon, à la recherche d’un chef japonais qui l’avait battu à un concours de cuisine 40 ans plus tôt. Ce voyage culturel et culinaire va l’amener à faire le point sur sa vie.