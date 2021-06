Sheffield Eagles v TO XIII – Interview de Maxime PUECH

Partager Facebook

A quelques jours du match contre Sheffield (dimanche 27 juin à 16h – non retransmis), Maxime PUECH nous fait part de ses impressions après son retour de blessure et son état d’esprit pour la suite de la saison.

Après une blessure aux ischios, tu es revenu à la compétition lors du dernier match. Comment tu te sens aujourd’hui ?

Maxime PUECH : Je suis retourné sur le terrain plus tôt que prévu, et en forme, donc je suis content. Cette déchirure est sans doute due au fait d’avoir été arrêté presque un an, mais nous avons bien travaillé avec Jonny (NDLR : Jonathon GREEN, en charge de la réathlétisation). Je ne pensais pas récupérer aussi vite, c’est super. Maintenant, il faut continuer comme ça.

Que peux-tu nous dire sur le début de saison de l’équipe et sur le Championship en général ?

Maxime PUECH : C’est important de jouer pour tenir le rythme. Or, nous n’enchainons pas beaucoup les matchs à cause du covid, j’espère que la situation va s’améliorer pour être prêts en fin de cette saison. Malgré tout, les résultats sont présents, mais nous voulons aller plus loin. Nous travaillons sur les détails pour gommer toutes les erreurs. Nos matchs ne sont jamais parfaits mais des performances contre Widnes ou Whitehaven, où nous avons gardé notre ligne inviolée, font partie des satisfactions. Quand nous n’avons pas performé sur les 80 minutes, que nous nous sommes relâchés et que les adversaires en ont profité pour scorer, nous sommes d’autant plus vigilants pour faire mieux lors des rencontres qui suivent. Nous sommes en phase de préparation pour la Super League, c’est important d’évoluer maintenant à notre meilleur niveau pour être prêt lorsque nous jouerons dans cette division.

Que penses-tu de l’équipe de Sheffield, que vous jouez dimanche ?

Maxime PUECH : Sheffield est une bonne équipe, qui joue beaucoup autour du ruck donc il est important de proposer une bonne défense, comme nous savons le faire, et d’imposer notre rythme. Nous nous attendons à un gros combat, notamment devant, nous allons devoir répondre présent.

Comment appréhendez-vous cette rencontre ?

Maxime PUECH : L’objectif est clair pour le TO, c’est la Super League. Aujourd’hui, nous sommes leaders, nous devons assumer cette position et notre statut. Week-end après week-end, quel que soit l’adversaire, l’objectif est la victoire, de l’emporter avec la manière, ne pas avoir de regrets après les matchs pour aller chercher la Super League à la fin de la saison.

Est-ce que ça change quelque chose de jouer dans le stade de Wakefield ?

Maxime PUECH : Jouer à Wakefield est une chance, c’est un terrain plutôt large ce qui est favorable pour notre jeu mais nous devons faire attention à ne pas perdre nos repères. Dans l’ensemble, c’est une bonne chose, nous serons dans de bonnes conditions.