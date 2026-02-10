Scroll ! : Le festival du numérique qui reconnecte Toulouse Métropole à la nature

Le numérique n’est pas qu’une affaire d’écrans et de câbles. Du 28 février au 15 mars 2026, la 3e édition du festival Scroll ! vient bousculer nos certitudes. Organisé par les bibliothèques de Toulouse Métropole, l’événement s’installe dans 12 communes pour explorer un thème fascinant : les liens entre nature et nouvelles technologies.
Un voyage entre monde sensible et virtuel
Pendant 15 jours, plus de 30 lieux se transforment en laboratoires d’expériences. Comment l’Intelligence Artificielle s’inspire-t-elle du vivant ? Comment la réalité virtuelle nous aide-t-elle à mieux comprendre les écosystèmes ?
À travers 70 animations gratuites, le festival propose un véritable dialogue entre la tech et l’environnement. Des projets scientifiques pointus aux gestes artistiques poétiques, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.
Un programme riche et éclectique
Que vous soyez technophile averti ou simple curieux, Scroll ! déploie une panoplie d’activités innovantes :
-
Expériences immersives : Réalité augmentée, réalité virtuelle et jeux vidéo.
-
Ateliers créatifs : Impression 3D, brodeuse numérique et création de podcasts.
-
Spectacles et rencontres : Concerts en live looping, conférences et débats.
-
Nostalgie : Espaces rétrogaming pour les amateurs de pixels vintage.
Où en profiter ?
Le festival rayonne sur tout le territoire métropolitain. Retrouvez les animations à : Toulouse, Blagnac, Tournefeuille, L’Union, Cugnaux, Saint-Orens, Balma… (et bien d’autres communes participantes comme Aussonne, Cornebarrieu ou Villeneuve-Tolosane).
Infos Pratiques
-
Dates : Du 28 février au 15 mars 2026
-
Lieux : Plus de 30 médiathèques et bibliothèques de la Métropole
-
Tarif : Entièrement GRATUIT
-
Public : Ouvert à toutes et tous