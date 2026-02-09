Toulouse : Constance présente « Inconstance », un retour sur scène entre rire libérateur et émotion pure

Partager Facebook

Twitter

L’humoriste Constance investit la scène du Casino Barrière de Toulouse ce mercredi 11 février 2026 à 20h30. Avec son sixième spectacle intitulé « Inconstance », elle livre une performance d’une rare sincérité, où l’humour devient le remède ultime aux fêlures de la vie.

Après une absence remarquée et nécessaire, Constance revient sous les projecteurs avec ce qu’elle appelle son spectacle le plus « drôle et bouleversant ». Connue pour son ton acerbe et ses personnages déjantés (révélés notamment dans l’émission On n’demande qu’à en rire), l’artiste change ici de braquet. Elle ne se contente plus de faire rire : elle se livre, sans filtre, sur les épreuves personnelles qu’elle a traversées ces dernières années.

Un « seule-en-scène » en forme de renaissance

Le titre, Inconstance, n’est pas qu’un jeu de mots sur son prénom. C’est une plongée dans la fragilité humaine. Sur scène, Constance incarne une galerie de personnages d’une humanité folle, reflets des émotions qui l’ont habitée lorsqu’elle a dû, selon ses mots, « réapprendre à vivre ».

« J’ai longtemps cru que j’étais invincible. Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie. Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée. » — Constance

Ce qu’en dit la critique

Le spectacle rencontre un immense succès critique depuis le début de sa tournée :

Le Monde : « Un récit plus mordant que larmoyant, non pas égocentrique mais humaniste, et d’une drôlerie terriblement émouvante. »

Télérama : « On en ressort comme elle, grandie, avec une immense soif de vivre. » (TTTT)

Le Parisien : « Inconstance est un spectacle drôle. Très drôle. Il nous secoue, nous chavire. »

Informations Pratiques