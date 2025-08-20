Manga Rosa : L’Explosion Sonore Franco-Brésilienne au Jardin du Barry !

Partager Facebook

Toulouse, préparez-vous à une soirée pleine de chaleur et de groove ! Dans le cadre de l’événement « Le Jardin du Barry s’anime », le groupe Manga Rosa vous donne rendez-vous ce samedi 13 septembre 2025 à 19h30 pour un concert gratuit qui promet de vous faire voyager directement au Brésil.

Sous la direction de Joel Maua, guidé par ses racines franco-brésiliennes, Manga Rosa vous invite à un festin musical. Le groupe excelle à entrelacer les sonorités chaudes du Brésil avec un funk vibrant et irrésistible. C’est une véritable invitation à la fête, au voyage et au lâcher-prise, un moment suspendu où la musique rassemble et libère les esprits.

Dans le cadre enchanteur du Jardin du Barry, le public pourra se laisser emporter par des rythmes endiablés et des mélodies ensoleillées. Que vous ayez envie de danser ou simplement de profiter de l’ambiance, ce concert est l’occasion parfaite de prolonger l’été en musique.

Informations pratiques :

Événement : Manga Rosa

Date : Samedi 13 septembre 2025 à 19h30

Lieu : Jardin du Barry, Toulouse

Tarifs : Gratuit

Venez nombreux pour partager ce moment de convivialité et de musique !