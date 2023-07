Sanseverino s’invite au Festival de Toulouse

Partager Facebook

Le génial Sanseverino prendra place ce jeudi au Festival de Toulouse.

Inspiré par la musique tzigane, le jazz manouche et les musiques électriques des années 40 et 50 de Django à Zappa, Stéphane Sanseverino fait depuis 20 ans des propositions à la fois poétiques et virtuoses. Passant du swing manouche au rock et au blues avec un grand naturel, il couvre à travers ses albums des décennies de musique et d’influences, toujours avec justesse et sensibilité.

Après la sortie de « Les deux doigts dans la prise » (Verycords) en 2021, Sanseverino est de retour cette année avec « Joue pas avec mes nerfs : Hommage à François Béranger (Vol.2) ».

Rendez-vous ce jeudi 13 juillet à l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines dans le cadre du Festival de Toulouse.

Réservations : https://billetterie.festik.net/festivaldetoulouse/