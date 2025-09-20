Samedi 27 Septembre 2025 Soirée sous le signe du ukulélé au Bijou !

Partager Facebook

Le Bijou de Toulouse vous invite à une soirée musicale unique le samedi 27 septembre 2025, mettant à l’honneur le ukulélé. Dès 18h30, une scène ouverte sera proposée pour les passionnés de cet instrument, avant de laisser place à un concert exceptionnel de Mathias CéVé à 21h00.

Depuis plus de quinze ans, Mathias CéVé repousse les limites de son ukulélé, un instrument à cordes métalliques qui lui permet de s’aventurer dans un répertoire insoupçonné. Du jazz au classique, il déploie un talent rare, mêlant avec brio des morceaux instrumentaux virtuoses et des chansons originales pleines d’humour. Cette soirée est l’occasion de découvrir que le ukulélé peut être bien plus qu’un simple instrument de plage.

Informations pratiques

Lieu : Le Bijou, 125 Avenue de Muret, Toulouse

Date et heure : Samedi 27 septembre 2025. Scène ouverte à 18h30, concert de Mathias CéVé à 21h00.

Tarif : 13€ (plein tarif) ou 9€ (tarif réduit).

Réservation : Le Bijou, au 05 61 42 95 07, ou sur place le jour même.