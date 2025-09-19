Sebastian Marx, un New-Yorkais à Toulouse, est de retour !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après le succès de son one-man-show « Un New Yorkais À Paris », l’humoriste Sebastian Marx revient sur scène avec un nouveau spectacle, et il pose ses valises au Casino Théâtre Barrière de Toulouse le jeudi 9 octobre 2025 à 20h30.

Après 15 ans passés en France, Sebastian est « foutu » : il est désormais un vrai local, ou presque. Malgré son accent de touriste allemand, il ne peut plus se cacher derrière son statut d’étranger et doit affronter les défis quotidiens d’un « quarantenaire franco-juif-new-yorkais PACSÉ avec 3 enfants en bas âge ».

Comment réagit-il quand sa fille corrige son français, quand sa femme de ménage trouve sa maison « dégueulasse », ou quand il se sent comme une cigale perdue dans un monde de fourmis ? Avec son humour inimitable, Sebastian prend le micro et raconte ses aventures, transformant les petites galères de la vie en moments de rire.

Informations pratiques

Lieu : Casino Théâtre Barrière, 18 Chemin de la Loge, Toulouse

Date et heure : Jeudi 9 octobre 2025, à 20h30

Tarif : De 31€ à 37€

Réservations : Box Office

Préparez-vous à une soirée pleine de rires et d’autodérision !