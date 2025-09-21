Amandine Lourdel : l’humour sans œillères à La Cabane

Partager Facebook

Préparez-vous à une soirée de rires grinçants et d’observations incisives. L’humoriste Amandine Lourdel vous donne rendez-vous le samedi 22 novembre 2025 à 20h00 à La Cabane de Toulouse.

Avec son style direct et sans détour, Amandine Lourdel vous invite à une réflexion sur la société. Son humour frontal, teinté de sarcasme et de satire sociale, se moque des certitudes et des conventions. Elle dissèque avec une tendresse insolente les mœurs et les appartenances. Comme elle le dit si bien, « Quand j’étais petite, je rêvais d’être une héroïne de Virginie Despentes, mais je me suis rendue compte que ça faisait mal à la tête. »

Informations pratiques

Lieu : La Cabane, Toulouse

Date et heure : Samedi 22 novembre 2025, à 20h00

Tarif : 29€

Réservations : Box.fr

Ne manquez pas cette humoriste qui ose tout pour nous faire rire et réfléchir.