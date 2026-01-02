Salvatore Adamo : une soirée romantique pour la Saint-Valentin à Muret

C’est un rendez-vous placé sous le signe de l’élégance et de la nostalgie. Le samedi 14 février 2026 à 20h00, pour la soirée de la Saint-Valentin, l’immense Salvatore Adamo se produira sur la scène de la Salle Horizon de Muret, à seulement quelques minutes de Toulouse.

Véritable monument de la chanson francophone, Salvatore Adamo traverse les décennies avec une grâce et une exigence jamais démenties. Depuis ses débuts dans les années 60, il a su conquérir le cœur de plusieurs générations à travers le monde, vendant des millions d’albums et s’imposant comme l’un des artistes les plus prolifiques de sa génération.

Un répertoire éternel

Qui n’a pas un jour chantonné l’un de ses refrains ? Ce concert sera l’occasion de retrouver en live les succès qui font désormais partie du patrimoine musical :

« Tombe la neige »

« Vous permettez, Monsieur »

« Les filles du bord de mer »

« Mes mains sur tes hanches »

Au-delà des tubes, c’est toute la poésie et la voix de velours de l’artiste qui seront à l’honneur. Adamo, avec sa gentillesse légendaire et sa présence scénique habitée, promet un moment d’une grande émotion, idéal pour célébrer la fête des amoureux dans un cadre intimiste et chaleureux.

Un événement à ne pas manquer

La Salle Horizon de Muret offre une acoustique et une visibilité parfaites pour apprécier la finesse des arrangements et la qualité d’interprétation de l’artiste. Compte tenu de la notoriété de Salvatore Adamo et de la date symbolique du concert, il est conseillé de réserver ses places rapidement.

Informations Pratiques – Salvatore Adamo