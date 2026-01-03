Zaho : la référence R&B en tournée solo à la Salle Horizon de Muret

L’icône de la scène urbaine contemporaine, Zaho, annonce son grand retour sur scène avec une date exceptionnelle dans le Sud-Ouest. Le lundi 30 mars 2026 à 20h00, l’artiste algéro-canadienne investira la Salle Horizon Pyrénées de Muret pour un concert qui s’annonce déjà comme l’un des événements musicaux du printemps toulousain.

Ce retour s’inscrit dans une dynamique de succès fulgurant : après avoir affiché complet en quelques heures à La Cigale en 2024 et plus d’un an à l’avance pour la Salle Pleyel, Zaho confirme son statut de référence absolue dans l’industrie musicale française.

16 ans de carrière et des collaborations prestigieuses

Depuis la déflagration « C’est Chelou » en 2008, Zaho a tracé un parcours exemplaire marqué par une exigence artistique rare. Autrice, compositrice et interprète, elle a su séduire les plus grands noms, collaborant aussi bien avec Céline Dion et Francis Cabrel qu’avec les pointures du rap comme Soprano, Kery James ou plus récemment Naps et Zamdane.

Son univers, mélange de style urbain contemporain et de textes profonds portés par une signature vocale inimitable, continue de captiver. Son dernier album, « RÉSILIENCE », sorti en 2023, témoigne de cette capacité à se renouveler, intégrant des collaborations avec la nouvelle génération (Dadju, Nej, Tayc).

Une artiste aux multiples facettes

Au-delà de la musique, l’année 2026 marque également l’épanouissement de Zaho en tant que comédienne, suite à son premier grand rôle remarqué dans le film « Yo Mama ». C’est donc une artiste complète, enrichie de nouvelles expériences artistiques, qui viendra à la rencontre de son public toulousain.

Entre tubes incontournables comme « Je te promets », « Tourner la page » ou « Laissez-les kouma » et nouveaux titres extraits de son album « Résilience », cette soirée promet une immersion totale dans le monde de celle que l’on surnomme la « Guitare Hero » du R&B.

Informations Pratiques – Zaho en concert