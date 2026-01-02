Mélissende : une escale de douceur et de sincérité à la Comédie de Toulouse

Le mercredi 4 novembre 2026 à 20h00, la Comédie de Toulouse ouvre ses portes à l’univers délicat de Mélissende. Autrice-compositrice-interprète au parcours singulier, elle invite le public toulousain à une soirée placée sous le signe de l’émotion pure et de la proximité.

Mélissende est une artiste qui habite sa musique avec une intensité rare. Si elle a déjà foulé de grandes scènes, notamment en assurant les premières parties d’artistes prestigieux tels que -M-, November Ultra, ou encore Barbara Pravi lors d’une tournée de 15 dates incluant La Cigale, elle conserve une approche de la chanson profondément humaine.

Une voix du cœur pour créer du lien

Le parcours de Mélissende ne se limite pas aux salles de concert classiques. Depuis plusieurs années, elle intervient régulièrement dans les chambres d’hôpital, adaptant sa voix et son répertoire pour apporter du réconfort là où il est nécessaire. Cette expérience imprègne son univers artistique, fait de mélancolie, de douceur et d’une sincérité désarmante.

« C’est cette voix du cœur, qui seule au cœur arrive. » Cette citation chère à l’artiste résume parfaitement son ambition : utiliser le pouvoir de la musique pour créer un lien authentique avec son auditoire et transmettre des émotions universelles.

Le succès de l’EP « Ailleurs »

Après le remarqué single Rien ne se passe, Mélissende a confirmé son talent avec la sortie de son EP Ailleurs en avril 2025. Ce projet a reçu un accueil critique enthousiaste de la part de médias de référence tels que France Inter, Libération, Tsugi Radio ou encore Culturebox, installant durablement son nom dans le paysage de la nouvelle chanson française.

Ce concert à la Comédie de Toulouse est une occasion privilégiée de découvrir sur scène les titres de cet EP et de se laisser porter par une interprétation sensible et habitée.

Informations Pratiques – Mélissende à la Comédie de Toulouse