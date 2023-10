Salon Vins & Terroirs et Chocolat & Gourmandises revient fin octobre à Toulouse

Partager Facebook

Vin, terroir, chocolat et rugby : le MEETT Toulouse réunit cette année toutes les passions du 27 au 29 octobre. L’édition d’automne du Salon Vins & Terroirs intègre le Salon Chocolat & Gourmandises, où 350 exposants révèlent les tendances en matière de gastronomie.

L’heure des épicuriens a sonné au MEETT, Parc des Expositions Centre de Conventions & Congrès de Toulouse, où l’édition d’automne du Salon Vins & Terroirs intégrera le Salon Chocolat & Gourmandises. Les univers multiples de près de 350 exposants sont un révélateur des tendances en matière de gastronomie. Bien plus qu’une succession de stands, le rendez-vous gourmand de l’année encourage famille et amis à participer à de nombreux ateliers, animations et masterclass.

Coupe du Monde de Rugby oblige, les fans sont bienvenus et pourront assister aux matchs de finale sur un écran géant en intérieur.

Vins & Terroirs : pas d’intermédiaires avec les producteurs

Ce sont plus de 300 vignerons et producteurs qui arrivent de toute la France pour rencontrer le public occitan. Les échanges, dans un esprit « direct producteurs », invitent à picorer tous azimuts et faire ses emplettes à des prix attrayants. La formule séduit, puisque 99% des visiteurs de la précédente édition ont recommandé l’événement à leur entourage et l’immense majorité sont repartis avec un achat.

Cet automne, on goûtera pour la première fois aux beignets corses au brocciu, aux produits à base de châtaignes, à des spécialités alsaciennes, des huiles grecques, des tartinades de poisson, la noix du Périgord et même des escargots.

Chocolat & Gourmandises : 12 nouveaux artisans

Quelque 40 chocolatiers et artisans de la gourmandise de la région Occitanie sont exceptionnellement réunis durant trois jours.

Il suffira de suivre les effluves de cacao pour parvenir à l’espace dédié aux enseignes toulousaines renommées du chocolat, dont Maison Pillon, Chocolaterie Castan, Bello & Angeli, Maison Escarnot, de la Fève au Palais, Salon Cacao’T, …

Douze artisans viennent présenter pour la première fois leurs créations, dont l’illustre Yves Thuriès, unique double meilleur ouvrier de France dans la catégorie Pâtisserie-Traiteur et Confiseur-Glacier. On pourra goûter au chocolat sans sucre du spécialiste Guy Roux, et aux nougats, caramels, guimauve et pâtes de fruits de la chocolaterie-confiserie familiale Gourmandises du Volvestre. Belle découverte également, la jeune passionnée Janie, toujours en quête de nouvelles saveurs en infusion dans son enseigne albigeoise, qui participera également à un atelier accord choco-Vin.

Billetterie : https://www.salon-vins-terroirs-toulouse.com/fr & https://www.salon-chocolat-toulouse.com/fr