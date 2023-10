Pink City World Battle : L’événement mondial de Breakdance arrive à Toulouse

Partager Facebook

Ces vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 octobre, le Pink City World Battle, événement de Breakdance, débarque à Toulouse dans plusieurs lieux de la ville rose.

PINK CITY WORLD BATTLE, c’est le nouveau rendez-vous mondial de Breakdance toulousain qui aura lieu les 6,7 et 8 Octobre 2023 en itinérance dans des sites emblématiques de la ville rose : à LAY UP GARAGE, aux HALLES DE LA CARTOUCHERIE et à URBAN LAB.

Ce festival mondial rassemblera sur trois jours les meilleurs danseurs et danseuses de Breaking (Breakdance) nouvelle discipline faisant son apparition aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Au total, ce sont plus de 70 artistes en scène qui s’affronteront, en solo et par équipe, au sein de différentes catégories : Bboys, Bgirls, Powermove, Footwork, Toprock, Crew… Autour des cercles de “battle”, le jury, les DJ’s et les MC’s (maîtres de cérémonie) invitent le public à encourager leurs favoris.

Before Party vendredi au Lay Up Garage

Coup d’envoi du fameux PINK CITY WORLD BATTLE le Vendredi 6 Octobre 2023 avec la #beforeparty. Au programme une soirée aux sonorités Funky & Old School ouverte à tous mais aussi la première étape du Battle international PINK CITY WORLD BATTLE avec les catégories 1vs1 Footwork et 1vs1 Toprock. LAY UP GRAGAE se transformera donc en arènes le temps d’une soirée et verra s’affronter les plus grands danseurs internationaux.

PINK CITY BLOCK PARTY à la Halle de la Cartoucherie samedi dès 15h

Au programme la seconde étape de l’événement mondial tant attendu avec les catégories 1vs1 Bboys, 1vs1 Bgirls et 1vs1 Powermoves &Tricks. Les meilleurs Breakdancers au monde s’affronteront dans ce nouveau lieu emblématique toulousain.

LE GRAND BATTLE FINAL dimanche à l’Urbain Lab

Assistez à la troisième et dernière étape de l’événement mondial tant attendu avec la fameuse catégorie CREW VS CREW qui verra s’affronter les plus grandes délégations mondiales de Breakdance.

Un Battle d’exception à l’aube des Jeux Olympiques de Paris 2024 où le Breakdance fera son apparition pour la première fois. Au total, ce sont près de 70 artistes en scène qui performeront dans un show unique en son genre. Autour des cercles de « Battle », le jury, les Dj’s et les Mc’s (maîtres de cérémonie) invitent le public à encourager leurs favoris. De nombreux shows et surprises vous attendent également lors de cette après-midi…

Plus d’infos : https://pinkcityworldbattle.com/

Crédit @littleshao