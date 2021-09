Saisons d’Elles, le festival du weekend à Toulouse

Partager Facebook

Avec la troisième édition du festival Saisons d’Elles ce weekend, les femmes seront sur le devant de la scène place des Pradettes à Toulouse.

Le mois de septembre sera féminin. Avant la Women Metronum Academy Festival, rendez-vous avec le festival Saisons d’Elles. Il aura lieu du 24 au 26 septembre 2021, sous un chapiteau installé sur la Place des Pradettes, à Toulouse. L’objectif est clair : la promotion des artistes femmes au titre de la parité et de la transmission culturelle. Les deux premières éditions en 2016 et 2018 ont rencontré un vif succès avec plus de 1200 entrées.

Ce festival culturel et citoyen accueillera 10 spectacles avec des artistes renommées d’ici et d’ailleurs comme Lio, Michèle Bernard, Équidad Barès, Samëli, Aïda ainsi que d’autres artistes locaux. De plus, des conférences-débats auront lieu autour des thématiques « Le climat et notre santé se jouent dans notre assiette » et « Féministes sans frontières » avec la présence de Pinar Selek, militante féministe turque exilée en France.

Pour en savoir plus : https://www.follessaisons.com/