Le CHU de Toulouse à la première place des Hôpitaux de France !

Le CHU de Toulouse est en tête du classement des meilleurs hôpitaux et cliniques du magazine « Le Point » paru ce jeudi 23 septembre 2021.

Depuis la création du palmarès des hôpitaux et cliniques, le CHU de Toulouse n’a jamais quitté le trio de tête et a été classé 12 fois à la première place, 9 fois à la seconde et 3 fois à la troisième.

Ce classement 2021, qui place le CHU de Toulouse en tête du podium, atteste de l’excellence des équipes médicales, paramédicales et de l’ensemble des hospitaliers investis au quotidien. C’est le résultat de l’investissement de chacun en matière de soins, d’enseignement mais aussi de recherche et d’innovation, des facteurs essentiels à une prise en charge optimale des patients.

Sur l’ensemble des 84 spécialités mises en exergue dans le palmarès 2021, le CHU de Toulouse apparaît 25 fois dans les cinq meilleurs établissements publics français.