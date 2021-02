Saint Valentin: la Cave Po de Toulouse fête les 10 ans de Love Me Tender

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’émission Love Me Tender proposera 24h non-stop de lectures de lettres d’amour depuis la Cave Po de Toulouse du 13 février 10h au Dimanche 14 février 2021, jour de la Saint Valentin.

Nouvelle édition de la Love Me Tender, l’émission de radio vraiment pas comme les autres. Pour son 10e anniversaire, l’émission revient avec 24h de lectures sur les ondes locales et sur Radio Cave Po, depuis la salle toulousaine.

Sur un weekend, les amoureux seront à l’honneur avec leurs mots, ceux des autres. On pourra venir « lire et accompagner des correspondances passées, présentes ou futures. Rendons hommage à l’amour sous toutes ses formes, même les plus insolites ! L’amour seul ou à plusieurs, à sens unique ou à double sens, de tous les âges et de tous les sexes, qu’il soit interdit, secret… ou évident. »

Love Me tender le dit dans un communiqué : « Venez lire une lettre que vous destinez à quelqu’un-e qui nous écoute, une lettre que vous avez reçue, une lettre que vous avez trouvée, que vous enverrez un jour ou la correspondance d’un-e auteur-e que vous aimez… Et si vous n’avez pas d’idée, on pourra même vous en proposer ! »

Alors les amoureux, intéressés par un tel projet romantique ?

COMMENT PARTICIPER ?

Les lectures auront lieu en direct depuis la Cave (ou par zoom depuis chez vous) le samedi et le dimanche de 10h à 20h.

Chaque lectrice ou lecteur prend en charge un extrait ou l’entièreté d’une correspondance.

Libre à chacun-e de lire seul-e ou accompagné-e, de la mettre en musique ou de la théâtraliser pour qu’elle prenne tout son sens aux oreilles de nos auditrices et auditeurs.

Contactez Hugo / [email protected] / 05 61 23 62 00

>> https://www.facebook.com/Cavepoesie/