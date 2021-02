Benjamin Biolay en décembre 2021 à Toulouse

Partager Facebook

En juin 2020, Benjamin Biolay nous dévoilait son neuvième album « Grand Prix » avec comme toujours des textes hors normes, des mélodies et des productions percutantes. Ce fut un succès public et critique car il remporte le prix de l’album de l’année RTL et France Inter. Sans oublier, qu’il est nommé dans plusieurs catégories aux Victoires de la Musique.

Malheureusement, il faudra encore attendre un bon moment pour le retrouver sur la scène du Bikini. Patience !

Infos et réservations : www.lebikini.com