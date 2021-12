Sacrés Cathares cette semaine au Grand Rond !

Partager Facebook

Le Théâtre du Grand Rond, à Toulouse, propose de découvrir « Sacrés Cathares ! Personne n’est parfait » de Michel Mathe du 28 au 31 décembre.

Sacrés Cathares est une farce historique qui réussit le double pari de nous balader dans la véritable histoire des Cathares tout en assumant une forme totalement débridée et libre, mêlant anachronismes et décalages pour le plus grand bonheur de nos zygomatiques. Déjà accueilli sur les planches du Grand Rond, on termine l’année avec ce quatuor survolté serait une bien belle manière de passer à autre chose après une saison 2020-2021!

L’histoire en deux mots : nous sommes en 1212, Guy de Cernaux, noble baron du Nord écraseur de hérissons à ses heures, assiège (pas seul, ils sont au moins 20 000) la cité du comte Roger de Pimpesègue et de son épouse, Pétronille (enfin c’est surtout elle qui est comtesse, et lui qui l’a épousée… justement pour devenir comte) (comme son père avant avait épousé Béatrice de Bournazel) (mais c’est une autre histoire). Cité dans laquelle vit également Guillaume Maury, plus communément appelé Pougnarette (allez savoir pourquoi), parfait Cathare de son état, attendant plus ou moins stoïquement le moment de vérifier si l’ange emprisonné en lui ira voir Dieu en ligne droite ou… pas.

Roger fera tout, mais alors vraiment tout, pour sauver sa peau tandis que Pétronille aspire à embrasser la foi Cathare parce que… c’est une longue histoire. Histoire au cours de laquelle on apprendra que Zara n’est pas qu’un magasin de vêtements et que les mathématiques n’ont pas été inventées à Roubaix.

> https://www.grand-rond.org/