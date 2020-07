Rugby : Montauban et Castres organisent le  » Trophée Ibrahim Diarra »

Partager Facebook

Les deux formations disputeront une rencontre le 21 aout prochain à Sapiac pour la première édition du « Trophée Ibrahim Diarra ». Un hommage à l’ancien joueur castrais disparu en décembre dernier.

Le Castres Olympique et l’USM Sapiac s’affrontent en match amical le 21 août dans le cadre de la préparation d’avant saison 2020/2021. En commun, un joueur, Ibrahim Diarra, formé à Sapiac et joueur de 2005 à 2009 de l’USM (89 matchs, 5 essais), et joueur du Castres Olympique de 2009 à 2016 (149 matchs, 7 essais), décédé subitement le 18 décembre 2019. Pour lui rendre hommage, les deux clubs ont décidé d’intégrer dans leur présaison cette rencontre, baptisée pour l’occasion « Trophée Ibrahim Diarra », qui se veut un évènement à la fois de préparation mais aussi un véritable moment de partage entre supporters et joueurs montalbanais et castrais.

Au programme de cette soirée :

17h30 : Ouverture des portes

18h : Match des anciens du Castres Olympique et de l’USM Sapiac en lever de rideau

19h30 : Coup d’envoi du match de préparation USM Sapiac – Castres Olympique