Tryo, en concert à Muret près de Toulouse

Le Samedi 16 janvier 2021, Tryo fêtera 25 ans de musique lors d’un concert à la Salle Horizon Pyrénées de Muret, près de Toulouse. Ouverture billetterie le 10 juillet à 10h !

La famille de Tryo s’est agrandie au fil de ces XXV années passées sur le fil d’un reggae fervent, frondeur, festif, militant et visionnaire. Car plus d’un monde parle en Tryo, « trio à quatre et quatuor adroit », amis ouverts au partage, au dialogue, au voyage.

Un double album de duos roboratifs avec des amis d’hier et d’aujourd’hui – Véronique Sanson, Hubert-Félix Thiéfaine, Renaud, la famille Souchon, Ayo, McFly et Carlito … – va accompagner une tournée. Et, à cette fête des indomptables fils de Brassens et Marley, L’hymne de nos campagnes retentit une nouvelle fois, investi par Bigflo et Oli, Claudio Capéo, Gauvain Sers, Sylvain de Boulevard des Airs, L.E.J, Vianney et Zaz.

En tout cas Tryo est en grande forme et nous le prouvera le 16 janvier 2021 dans la salle Horizon Pyrénées de Muret, près de Toulouse.

Réservations : BLEU CITRON – Tél. : 05 62 73 44 77 – www.bleucitron.net