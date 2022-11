Rugby : Ange Capuozzo marque un nouvel essai incroyable avec l’Italie

Ange est magique. L’arrière de la Squadra, nommé comme révélation de l’année au World Rugby Awards, a inscrit un nouvel essai face à l’Afrique du Sud. Sur une action individuelle, bien amené par l’Italie, Ange Capuozzo a fait parlé sa vitesse et ses appuis pour mettre dans le vent la défense sud-africaine. Incroyable !

Malgré cet exploit, l’Italie chute lourdement face à l’Afrique du Sud (21-63).

Rappelons aussi qu’il fait les beaux jours de Toulouse mais que la FRANCE affrontera le feu follet italien en Coupe du Monde en 2023.

