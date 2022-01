Rugby à XIII : La Coupe du Monde de Rugby 2025 en FRANCE !

Partager Facebook

La France accueillera la Coupe du monde de rugby à XIII en 2025. France2025 rassemblera simultanément 4 compétitions : femmes, hommes, fauteuils et jeunes. Soit 128 matches pendant cinq semaines entre octobre et novembre 2025.

C’est un nouvel événement majeur pour le sport français. Après le rugby en 2023, les JO en 2024, la France accueillera la Coupe du Monde de Rugby à XIII en 2025. Jean Castex, Premier ministre, a annoncé mardi 11 janvier 2022 que la France sera bien le pays hôte de la Coupe du Monde de Rugby à XIII qui se déroulera en 2025. Cette annonce fait suite à la signature intervenue entre Messieurs Troy Grant, Président de l’International Rugby League (IRL) et Michel Wiener, Directeur Général de France2025, du protocole d’accord (M.O.U.) attribuant l’organisation de cette Coupe du Monde à la France.

France2025 rassemblera simultanément 4 compétitions : femmes, hommes, fauteuils et jeunes. Parce que l’inclusion est une valeur portée par le rugby à XIII, le format de la 17ème édition de sa Coupe du Monde sera donc totalement inédit.

La compétition se déroulera dans 40 villes partout en France, notamment les villes moyennes qui font « la richesse de nos territoires : France 2025 sera la Coupe du monde des territoires ». De grandes métropoles, pour des raisons de capacité des installations, seront retenues pour l’organisation des demi-finales et des finales.

Conçue comme un projet responsable écologiquement et économiquement, France2025 sera un accélérateur pour l’économie, le tourisme, l’emploi et la formation professionnelle, grâce aux retombées directes et indirectes engendrées par l’organisation de la compétition et aux plus de 2.000 formations professionnelles qui seront proposées par France2025 au cours des années 2023, 2024 et 2025.

Une grande fête

Les délégations arriveront en octobre 2025 puis la compétition se déroulera pendant 5 semaines, jusqu’à la mi-novembre 2025. Près d’un million de billets sont mis en vente, à partir de la fin 2023, dans les stades et arenas (où se dérouleront les compétitions fauteuils). 100.000 supporters venus du monde entier sont attendus pour suivre France2025. France2025 sera une compétition populaire. Le prix moyen d’un billet sera en effet inférieur à 30 euros et permettra ainsi à tous les publics de participer à cette fête.