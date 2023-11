Rugby à 7 . Dupont et trois autres internationaux aux JO 2024

Le joueur du Stade Toulousain Antoine Dupont devrait participer aux JO 2024 à Paris avec la sélection de l’Equipe de France à 7 avec trois autres internationaux.

Envisagée depuis de longs mois, la présence du demi de mêlée international pour PARIS 2024 est plus que probable. Le journal Midi Olympique a indiqué qu’Antoine Dupont participerait à la sélection française pour le tournoi à 7 des JO. D’autres internationaux, présents lors du Mondial, seraient de la partie : Arthur Vincent, Sékou Macalou et Louis Bielle-Barrey. Un doute subsiste pour ce dernier, car le choix se ferait entre lui et son compère de l’UBB, Damian Penaud.

En tout cas, si tout est confirmé, les joueurs ne pourront pas participer au Tournoi des 6 Nations 2024 car ils seront présents sur trois étapes du World Series à Los Angeles (25-26 février), Vancouver (3-5 mars et Hong-Kong (31 mars – 2 avril). Quand à Antoine Dupont, le Stade Toulousain devra composer avec cette nouvelle information.