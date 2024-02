Nos 5 chansons préférées de The Libertines !

Partager Facebook

Avant le passage de The Libertines, le groupe de Carl Barat et Peter Doherty, au Bikini Toulouse mardi 27 février, découvrez nos chansons préférées des anglais.

Ce début d’année est marqué par le retour d’un groupe culte du début des années 2000. Avec deux premiers albums cultissimes, Up the Bracket (2002) et The Libertines (2004), les anglais nous ont offert de grands moments musicaux sans oublier d’écrire leur légende autour de la relation Carl Barat/ Peter Doherty. Ce dernier est d’ailleurs au centre de l’attention en ce début 2024 avec la sortie d’une biographie et d’un documentaire sur MyCanal, « Stranger in my Town Skin ». Sans oublier la sortie d’un quatrième album du groupe, « All Quiet on the Eastern Esplanade », le 8 mars prochain.

The Libertines débarquent donc ce mardi 27 février au Bikini pour le retour du Festival des Inrocks. Ce qui nous a donné envie d’un top 5 de leurs meilleurs chansons ! Le Top ne prend pas en compte les chansons en solo de Peter Doherty et Carl Barat, ni celles avec leurs autres groupes comme Dirty Pretty Things et Babyshambles.

5- Boys in the Band ( Up The Bracket -2002)

Dès le départ, le groupe évoque la relation avec les fans dans cette chanson. Toute l’histoire du groupe, notamment celle de Peter Doherty, aura fait coulé beaucoup d’encre et a conduit à une belle histoire d’amour, avec ses hauts et ses bas, avec ses fans.

4- Can’t Stand Me Now ( The Libertines – 2004)

Sur le deuxième album du groupe, Peter Doherty et Carl Barat sont dans une relation tumultueuse comme l’indique ce premier titre de l’album. Enregistré rapidement, les deux frontmen trouvent un chemin d’entente musical pour nous offrir un grand opus dont Can’t Stand Me Now est une pièce maitresse.

3 – Up the Bracket ( Up the bracket – 2002)

Pour une entrée dans le monde de la musique, The Libertines tape très fort avec un premier album et l’incandescent Up the Bracket. Première pierre à la cathédrale musicale du groupe !

2- Music When The Lights Go out ( The Libertines – 2004)

Quel morceau encore une fois de la part du duo britannique. Il est question de mélancolie, de relation passée, de fin d’une aventure amoureuse ou amicale. Le meilleur morceau pour comprendre la relation des deux frontmen à l’époque de The Libertines.

1- What Katie Did (The Libertines – 2004)

« Shoop shoop, shoop de-lang-a-lang »…Qui n’a pas repris en choeur ce début de chanson ? En 2004, le groupe enregistre un deuxième album malgré une relation tendue entre les deux. Cette chanson a tout pour nous plaire : la mélodie, la voix de Peter Doherty, les paroles et l’aura de ce titre !

Bonus : Shiver (2024)

Pour présenter leur prochain album, le groupe a dévoilé trois titres dont RUN RUN RUN et NIGHT OF THE HUNTER. On retiendra de notre coté la ballade très émouvante SHIVER. Les deux chanteurs ont croisé deux chansons à eux pour nous offrir Shiver, directement inspiré des funérailles de la Reine Elisabeth II alors que le groupe était en Jamaïque.