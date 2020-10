Roland Garros 2020 : Le toulousain Hugo Gaston si proche de l’exploit

Partager Facebook

Incroyable Hugo Gaston ce dimanche face à Dominic Thiem en 8 de finale. Le toulousain s’est arraché avant de s’incliner : 6-4, 6-4, 5-7, 3-6, 6-3 en 3h32.

Dernier français en dans le tournoi masculin de Roland Garros, le natif de Toulouse a failli réaliser un nouvel exploit face au numéro 3 mondial et vainqueur de l’US OPEN 2020. 239e mondial, et bénéficiaire d’une wild-card, Hugo Gaston aura illuminé le tournoi et le court Philippe Chatrier.

Le Toulousain a fait dérailler le jeu de l’autrichien et à faire preuve d’un mental incroyable pour décrocher un 5e set. L’expérience de Dominic Thiem a fait le reste pour finalement s’imposer. Hugo Gaston était proche d’un exploit historique pour le tennis français. Rappelons tout de même que le gaucher a éliminé Stan Wawrinka lors du précédent tour. DEs regrets peut être mais un avenir devant lui.

>> https://www.france.tv/sport/tennis/roland-garros/2011437-le-resume-de-gaston-vs-thiem.html

