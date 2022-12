Retour de Baptiste Lecaplain en 2023 à Toulouse

Partager Facebook

Avec un Casino Barrière quasiment complet le Mardi 18 avril 2023 à 20h30, la production de l’artiste a décidé d’ouvrir une nouvelle séance le 12 octobre 2023.

Le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain « Voir les Gens » est comme une piscine à boules pour adultes : c’est fun, coloré et c’est ouvert à tout le monde. Et en plus vous pouvez garder vos chaussures ! Co-écrit avec Flober, le seul en scène est à l’image de son artiste à la fois hilarant, touchant et déjanté. En 2023, à Toulouse, deux occasions immanquables de voir Lecaplain sur scène.

Réservations : www.box.fr