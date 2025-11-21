RETOUR AUX SOURCES : THE INSPECTOR CLUZO PRÉSENTE SON 10E ALBUM AU BIKINI !

Après avoir conquis le monde, les deux paysans rockeurs gascons The Inspector Cluzo sont de retour à Toulouse le samedi 29 novembre 2025 à 19h30 pour un concert événement au Bikini !



Le duo le plus célèbre de la Gascogne est de retour au pays ! Forts de 20 ans de carrière et de deux ans de tournée mondiale (USA, Australie, Japon, Europe) pour leur 9ᵉ LP, Horizon (élu parmi les meilleurs albums de rock de 2023 par le prestigieux Classic Rock UK magazine), The Inspector Cluzo annoncent une nouvelle étape majeure.

Moins, C’est Plus : Le Nouvel Album « LESS IS MORE »

Le duo annonce pour 2025 la sortie de son 10ᵉ LP, intitulé sobrement « LESS IS MORE ». Ce nouvel opus développera les thèmes de la post-croissance, chers au groupe et à leur ferme.

Fidèles à leurs principes d’indépendance, cet album est, comme les neuf précédents, auto-produit sur leur propre label et autofinancé.

Horizon est un retour aux sources rock/blues, enregistré à Nashville dans des conditions live en seulement quatre jours et mixé en deux par leur mentor, le multi-Grammy Awards Vance Powell (Jack White, The Raconters, Chris Stapleton). Mr Powell a réussi à capter la puissance de leurs concerts organiques, sans tracks ni bandes enregistrées, qui ont fait leur réputation aux quatre coins de la planète !

Une Tournée Européenne de 40 Dates !

Après une standing ovation à l’Albert Hall de Manchester en première partie de EELS, le groupe annonce une tournée européenne de 40 dates pour la sortie de LESS IS MORE, qui passera par le Royaume-Uni, l’Europe et, bien sûr, la France !

C’est une chance unique de retrouver l’énergie brute et la sincérité de ce duo emblématique au Bikini.

Informations Pratiques & Réservation