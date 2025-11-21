LE RETOUR DU SEIGNEUR NOIR : HARRY POTTER ET L’ORDRE DU PHÉNIX EN CINÉ-CONCERT AU ZÉNITH !

Préparez-vous pour l’événement magique de l’année ! Le cinquième opus de la saga Harry Potter arrive en ciné-concert au Zénith Toulouse Métropole le dimanche 4 novembre 2025 à 18h00 !

Revivez la rébellion aux côtés d’Harry, Ron et Hermione lors du ciné-concert exceptionnel d’Harry Potter et l’Ordre du Phénix™ !

Le dimanche 4 novembre 2025, la magie opérera au Zénith Toulouse Métropole. L’intégralité du film (projeté en VOSTFR sur écran géant) sera accompagnée en direct par l’émotion et la puissance du Yellow Socks Orchestra, composé de plus de 70 musiciens sur scène.

La Musique Épique de Nicholas Hooper

Avec cet opus, Lord Voldemort est de retour, mais le Ministère de la Magie tente d’étouffer la vérité. Dans ce contexte tendu, Ron et Hermione convainquent Harry de former secrètement des étudiants pour la guerre des sorciers à venir : l’Armée de Dumbledore.

C’est l’occasion de (re)découvrir le travail remarquable du compositeur Nicholas Hooper. En utilisant de nouvelles techniques expérimentales et des instruments uniques, il insuffle une atmosphère encore plus profonde à cette confrontation terrifiante entre le bien et le mal. L’orchestre interprétera cette partition inoubliable en parfaite synchronisation avec les images du film.

Revivez la magie de cet univers enchanteur pendant plus de deux heures, amplifiée par l’intensité d’un orchestre symphonique live ! L’occasion unique de redécouvrir le cinquième opus de cette saga culte en famille.

Informations Pratiques & Réservation