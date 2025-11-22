EN SOLO : JULIEN LIEB (STAR ACADEMY) EN CONCERT INTIME À LA CABANE !

Après le triomphe de la tournée Star Academy, le finaliste Julien Lieb revient à Toulouse, cette fois en solo, le mercredi 4 mars 2026 à 20h30 à La Cabane (Halles de la Cartoucherie) !

Le public l’a découvert et aimé dans la saison 2023 de la Star Academy, où il a brillamment atteint la finale avant d’enchaîner sur une tournée nationale à guichets fermés. C’est désormais en son nom propre que Julien Lieb revient à Toulouse pour présenter son univers musical personnel.

Julien a fait de la musique son plus précieux refuge. Longtemps, sa force de résilience a été une échappatoire capable de soulager ses blessures et de lui redonner l’élan pour continuer d’avancer.

Un Univers Touchant, Sincère et Travaillé

Aujourd’hui, sa voix porte son histoire. Son exigence se traduit dans le détail de chaque son et chaque syllabe issus de sa plume. Ce concert à La Cabane des Halles de la Cartoucherie sera l’occasion de découvrir un univers :

Touchant et sincère : Un partage intime de son vécu et de ses émotions.

Un partage intime de son vécu et de ses émotions. Travaillé : Une attention particulière apportée aux arrangements et à l’écriture.

Venez rencontrer l’artiste dans ce nouveau lieu emblématique de Toulouse pour une soirée qui promet d’être pleine d’émotion et de découvertes musicales.

Informations Pratiques & Réservation