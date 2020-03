Restezchezvous : La Halle de la Machine propose des activités

Partager Facebook

La Halle de la Machine propose des activités pour s’occuper chez vous pendant le confinement.

Les journées peuvent être longue, mais les initiatives ne manquent pour s’occuper seul ou en famille. La Halle de la Machine, actuellement fermée, propose trois activités à réaliser chez vous dans l’univers de la MACHINE. Vous avez le choix entre Dessiner le Gardine du temple, inventer votre propre machine ou créer un jeun dans l’univers de la Machine ou du Gardien du Temple.

Pour les dessins, les plus beaux seront exposés quelques jours à la Halle de la Machine (Modalités : envoyer vos créations par message privé Facebook ou par mail à contact@halledelamachine.fr en débutant l’objet du mail par [JEU CONCOURS] )

Sinon, créez votre machine vivante et son histoire. Les machines les plus créatives et travaillées seront répertoriées dans le « Véritable bestiaire du public », à disposition à la Halle de La Machine. (Modalités : envoyer vos dessins accompagnés de la fiche technique correspondante par message privé Facebook ou par mail à contact@halledelamachine.fr en débutant l’objet du mail par [JEU CONCOURS] )

Enfin, créer un jeu dans l’univers de la machine : labyrinthe, mots croisés avec les spectacles de la compagnie, jeu des 7 différences, tests de personnalité « quelle machine êtes-vous ? », jeu de 7 familles, jeu de plateau, puzzle…

Pour plus d’informations : halledelamachine.fr