Le Marché Victor Hugo propose des livraisons à domicile

Les bonnes choses du Marché Victor Hugo Toulouse chez vous pendant le confinement !

En raison du confinement général, le Marché Victor Hugo de Toulouse propose désormais des livraisons à domicile pour les toulousains afin de répondre à la lutte contre le COVID 19.

Depuis jeudi 19 mars, et jusqu’à nouvel ordre, les commerçants du Marché Victor Hugo mettent en place un service de livraison sur Toulouse et sa métropole. Pour cela, il faudra passer commande auprès des commerçants puis la commande est centralisée dans un véhicule frigorifique et la livraison intervient le lendemain. La livraison de vos denrées est de 8€ pour Toulouse et 16€ pour la métropole.

Pour en savoir plus et commander : https://www.marche-victor-hugo.fr/toulouse-actualites-evenements-fetes-media/69-urgent-les-commercants-du-marche-victor-hugo-livre-chez-vous.html

N’oubliez pas que le Marché reste quand même ouvert aux jours et horaires habituels sans oublier d’assurer la santé et la sécurité des commerçants et des toulousains.