Reprise, internationaux, matchs amicaux…Le FENIX Toulouse prépare la fin de saison !

La semaine dernière, le FENIX Toulouse a retrouvé ses joueurs (sauf les internationaux) pour préparer la 2e partie de saison. Quel est le programme ?

Toulouse compte bien poursuivre ce qu’il avait entamé en fin de première partie de saison, victoire historique contre Montpellier (32 à 26) et une victoire lors de la dernière journée de la phase aller face à Aix (31 à 29). Actuellement à la 6e place, le FENIX compte bien aller chercher une place dans le top 5 et une nouvelle qualification en Coupe d’Europe. Mais avant tout, il faut se préparer pour le sprint final.

Même si la reprise se fait en douceur avec un focus sur la préparation physique, Danijel ANDJELKOVIC et son staff ont prévu un planning bien chargé. Au programme 10 jours de préparation avant d’entamer les premiers matchs amicaux avec un premier Tournoi à Bordeaux les 14 et 15 janvier. Suivi la semaine d’après d’un Tournoi à Chambéry les 21 et 22 janvier. Avant de terminer ses matchs de préparation avec un dernier à Tarbes le 29 face à Anaitasuna (équipe espagnole).

La reprise du championnat aura lieu au Palais des Sports le 5 février prochain face à Istres.

Pendant ce temps, les internationaux…

En janvier, c’est la trêve internationale, cette année, le Championnat d’Europe aura lieu du 13 au 30 janvier et se déroulera en Hongrie et en Slovaquie !

4 Toulousains, Uros BORZAS, Nemanja ILIC (Serbie), Fredric PETTERSSON (Suède) et Tobias WAGNER (Autriche), ont rejoint leur sélection afin de se préparer pour la compétition.

Jef LETTENS rejoindra la sélection Belge le 17 afin de disputer deux matchs de qualification pour l’Euro 2024. Erwin FEUCHTMANN est quant à lui au Chili pour préparer le Championnat d’Amérique du Sud et central.