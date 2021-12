Report Toulouse – Stade Français : La réaction de Didier Lacroix

Partager Facebook

Par l’intermédiaire de son Président Didier Lacroix, le Stade Toulousain a souhaité réagir à l’annonce du report de la rencontre entre Toulouse et le Stade Français qui devait avoir lieu ce dimanche au Stadium.

Pour rappel, en raison de nombreux cas de contamination à la COVID-19 dans les rangs du Stade Français Paris, le Comité Compétitions de la Ligue Nationale de Rugby a imposé aux deux clubs le report de la rencontre, initialement prévue ce dimanche 26 décembre, à 21h05.

Pris au piège de la Covid-19 et du verdict de la LNR, le Stade Toulousain regrette profondément cette décision, à quelques heures seulement du coup d’envoi du match. Au lendemain de Noël, ce rendez-vous aurait été un grand moment festif entre chaque membre de la Famille du Stade (supporters, partenaires, bénévoles, joueurs et staff). De nombreuses animations étaient mises en place, pour permettre aux fêtes de fin d’année de se prolonger, dans un Stadium de Toulouse que nous savions à guichets fermés. Le Stade Toulousain adresse ses sincères pensées aux joueurs de l’effectif professionnel du Stade Français Paris, touchés par le virus, et leur souhaite un prompt rétablissement » commente le Président Didier Lacroix.

Dans le respect de ses valeurs et de ses engagements sociétaux, le club procédera à une redistribution des denrées alimentaires liées à cette rencontre, au bénéfice de la Banque Alimentaire et d’Associations caritatives œuvrant quotidiennement auprès des plus démunis.

Enfin, les billets achetés pour cette rencontre resteront valables jusqu’à ce que cette dernière soit reprogrammée.