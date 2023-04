Replay : Le film Sages-Femmes de la toulousaine Léa Fehner sur Arte

Partager Facebook

Le long métrage Sages-Femmes de la réalisatrice toulousaine Léa Fehner (Les Ogres) est à voir en replay sur arte.tv

Sages-femmes est né de l’invitation de la directrice du Conservatoire d’art dramatique de Paris, Claire Lasne-Darcueil à Léa Fehner, d’écrire une fiction à destination d’une promotion d’étudiants Cette unitaire TV a reçu le soutien financier de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en partenariat avec le CNC et le soutien logistique de la Commission du film Occitanie (Accueil des tournages / Occitanie films, Gindou Cinéma, Ciné 32) et du bureau d’accueil des tournages de Toulouse Métropole. Il a d’ailleurs été tournée en 2022 à Saint-Gaudens et Toulouse.

Un film unique

Révélée avec Qu’un seul tienne et les autres suivront, son premier long très maîtrisé (2009), confirmée avec l’énergique Les Orgres (2016), la réalisatrice explore dans Sages-femmes, son troisième long-métrage de fiction tourné en Occitanie, “le plus beau métier du monde” ! On y découvre l’histoire de deux jeunes femmes qui rentrent dans le monde du travail. Après 5 ans à apprendre le métier de sage-femme, Louise et Sophia sont lancées dans le monde du travail. Mais là, c’est l’entrée dans la vie active. Elles plongent tête baissée dans un univers puissant où elles seront confrontées à des situations fondamentales.

Pour voir le film : arte.tv jusqu’au mois d’aout prochain