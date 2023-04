Zaho de Sagazan en concert cet automne à Toulouse

Partager Facebook

La chanteuse Zaho de Sagazan sera en concert au Bikini Toulouse le samedi 11 novembre 2023 pour le Festival Pink Paradize 2023.

Parler de Zaho comme d’une révélation paraît bien en-deçà de la vérité, tant sa récente survenue dans le paysage artistique et médiatique a quelque chose de fracassant. Et son premier album en est la preuve tant « LA Symphonie des Eclairs » est une réussite.

Une simple poignée de chansons la font repérer sur les réseaux sociaux (entre autres par Hervé, pour lequel elle ouvrira quelque temps plus tard, et par Juliette Armanet), l’engouement devient emballement, et l’emballement phénomène.

Sa voix grave de mezzo-soprano enchante, ses textes (et sa façon toute personnelle, moderne et elliptique, de raconter des histoires) trouvent une immédiate répercussion auprès des auditeurs et auditrices. Musicalement, on la situe entre Brel et Belin (pour les éléments d’electro sobre), on cite Barbara. Mais c’est son intensité qui étonne et épate – intensité du langage corporel, du regard, de la voix : vecteurs d’une sensibilité hors norme, signes d’une vie qui bat fort.

Pour voir le phénomène en concert, il faudra être au Bikini Toulouse le 11 novembre.

Réservations : www.lebikini.com