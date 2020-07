Réouverture du théâtre des Grands Enfants à Cugnaux

Partager Facebook

Depuis la semaine dernière, le théâtre des Grands Enfants, à Cugnaux près de Toulouse, est ré -ouvert et propose une multitude d’activités, spectacles pour les grands comme les petits, ateliers, stages…

Situé au cœur de la ville de Cugnaux, depuis le printemps 2017, le Théâtre des Grands enfants est un lieu de vie… Un lieu de vie à l’arrêt depuis le 13 mars …Jusqu’à mercredi dernier . Représentations théâtrales en tout genre, comédies, one man ou woman shows, spectacles jeune public, coups de cœurs musicaux, ce lieu culturel fait la part belle à la création intergénérationnelle. Sa particularité est sa chaleur, son humanité et cette proximité immédiate avec les artistes et spectateurs.

Véritable lieu de vie de 1 000 m2, aux 2 salles de spectacles s’ajoutent d’autres espaces qui invitent à nourrir son imaginaire et au partage : la costumerie, les ateliers de théâtre, comédie musicale, les ateliers créatifs et Saveurs, le restaurant – salon de thé.

Ouvert tout l’été !

Ce lieu de vie incontournable à Cugnaux, qui programme habituellement plus de 80 représentations par mois pour les grands comme pour les petits, spectacle jeune public, comédie, comédie musicale, one man show, stand up reprends vie et sera ouvert tout l’été !

En urgence, l’équipe à concocté une programmation pour le plaisir de tous, pour le jeune public avec les productions maison « Alouette », « Vérantha », « Les cadeaux de Lou » …

Mais aussi la dernière création pour les enfants à partir de 6 mois « Le serpent qui voulait devenir artiste », Pour les plus grands les incontournables comédies « En panne », « On ne divorce plus », les humoristes « Benjy Dotti », « Anthony Joubert » et le Musical maison façon Broadway « Talent » .

Une programmation pour rire et s’émerveiller, mais le Théâtre des Grands Enfants c’est aussi une école de théâtre qui reprends vie, les inscriptions sont ouverte pour la rentrée, et des stages de théâtre et comédie musicale sont en place durant tout l’été, mais ce n’est pas tout, le théâtre propose aussi des ateliers créatifs de couture et le restaurant qui émerveille les papilles des petits comme des grands est aussi réouvert les week-ends …Il se passe toujours quelque chose au Théâtre des Grands Enfants et ne plus le théâtre est climatisé.

Théâtre des Grands Enfants

2 rue pré Vicinal 31270 Cugnaux

Réservations et informations : 05.34.46.36.60

http://www.theatredesgrandsenfants.com