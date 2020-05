Réouverture du Musée du Pastel à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Muséum du Pastel, à Labège, va prochainement rouvrir ses portes le 2 juin.

Dédié au Pastel Isatis Tinctoria L., plante emblématique de l’Occitanie, il est un lieu de sciences du vivant. Bien au-delà de la très riche histoire du pastel, il invite à découvrir les secrets de la couleur

naturelle et végétale, notamment celle du bleu, la plus étrange au monde. Les visiteurs, petits et grands, peuvent aussi expérimenter des ateliers de teinture naturelle pour en comprendre l’alchimie.

Dans ce lieu foisonnant de ressources scientifiques, le visiteur embarque pour un voyage à la découverte de la couleur végétale. L’occasion de percer ses secrets, notamment ceux du bleu dans la nature, la couleur la plus aimée au monde.

Le Muséum est ouvert depuis 2013. Il a été imaginé et conçu, avec l’appui d’un comité scientifique, par les cocréateurs du Groupe Terre de Pastel. Sandrine Banessy et Jean-Jacques Germain développent un concept unique autour de cette ressource naturelle occitane, le Pastel, et travaillent ses applications, d’une incroyable richesse, en Beauté, Mode & Décoration sous la marque Bleu par Nature®. Le Muséum s’inscrit dans cette dynamique, de façon scientifique, pédagogique et immersive.

Des ateliers sont aussi proposés aux visiteurs comme des visites guidés.

Au coeur de la ville rose, le Pastel Isatis Tinctoria L. dévoile ainsi tous ses secrets au visiteur qui veut voir la vie en bleu !

Infos pratiques

Muséum du Pastel, Terre de Pastel

629 rue Max Planck, 31670 Labège.

Tel: 0 800 940 167