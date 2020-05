Réouverture du Labyrinthe et du Château de Merville

Partager Facebook

Avec un mois de retard sur la date de réouverture annuelle, le Château de Merville est heureux d’accueillir ses premiers visiteurs, dès jeudi 21 mai.

Le parc ombragé du Château de Merville rouvre au public, dans le respect des mesures sanitaires en matière de protection et de prévention. Les visiteurs sont attendus à partir du jeudi de l’ascension pour se promener dans les 20 hectares des jardins, profiter des jeux scénarisés dans les allées de buis et suivre les visites guidées du château, en toute sécurité.

En pleine nature, à 20 km au nord-ouest de Toulouse, chacun est libre de venir se promener dans le vaste parc et de combiner sa visite avec les salles du château et le nouveau jeu scénarisé dans les allées de buis. Galilée, Gutenberg, Marie Curie, Albert Einstein, Bill Gates … Cette année, le Labyrinthe de Merville suit les traces des plus grands inventeurs de l’humanité avec un parcours inédit.

Du télégraphe au smartphone, de l’ampoule électrique à la machine à laver, de la roue à la voiture électrique, les géniales trouvailles jalonnent les 5 km d’allées de buis du labyrinthe. Un jeu scénarisé et interactif permet aux enfants et aux adultes d’apprendre en s’amusant. » La sécurité de nos visiteurs est une priorité absolue et nous avons préparé le début de notre saison avec grand soin, pour profiter des jardins en famille ou entre amis, en toute sérénité », précisent les propriétaires Laurent et Isabelle de Beaumont. Afin de garantir toutes les consignes des autorités sanitaires, le domaine a mis en place des mesures de propreté et d’hygiène exceptionnelles, détaillées sur le site internet et à l’entrée du site. Les distances physiques à respecter sont matérialisées sur les différents parcours et points de contact, et les visites guidées du château reprendront progressivement par groupe de neuf visiteurs maximum.

Chacun est encouragé à porter un masque, particulièrement lors du franchissement des caisses et des interactions avec le personnel. La taverne reste fermée jusqu’à nouvel ordre, mais boissons et sandwichs permettent de se restaurer durant la promenade.

Des parcours pour tous les publics

Le château et son labyrinthe sont ouverts les week-ends, les jours fériés et tous les jours en été jusqu’aux vacances de la Toussaint. Tarifs : à partir de 9,60 € adultes, 7,60 € enfants (gratuit pour les moins de 4 ans). Deux parcours sont proposés :

• Dédale : visite guidée du château et promenade libre dans les jardins et une partie du labyrinthe.

9 bornes interactives racontent, à l’aide d’une application mobile, 250 ans d’histoire du château et de ses occupants.

• Enigma : expédition dans le labyrinthe, qui reprend les codes de l’escape game. Munis d’un journal de bord, enfants, familles et amis devront franchir des obstacles et percer des énigmes pour sortir des allées de buis.

Les visiteurs peuvent prolonger la visite par le château, dont les salons, chambres et boudoirs dépeignent la vie quotidienne des descendants du marquis de Chalvet-Rochemonteix. Peintures intactes, tapisseries, mobilier d’époque et souvenirs de voyage racontent l’histoire d’une famille française à l’époque moderne.

Chateau de Melville

Entrée public, parking et billetterie en contrebas de la propriété, Chemin de Grand Borde, 31330 Merville.

05 61 85 32 34 –

labyrinthedemerville.com